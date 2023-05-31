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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Важные доклады от разведчиков: Зеленский в Одессе провел заседание Ставки

Важные доклады от разведчиков: Зеленский в Одессе провел заседание Ставки
Фото: Офис президента

Во время визита в Одесскую область было проведено совещание высшего военного руководства и разведывательных служб, а также представлен новый глава Одесской ОГА.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он начал с того, что по прибытию в Одессу провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области.

По словам президента, с докладом выступил командующий оперативно-стратегической группировки войск Одесса Эдуард Москалев, который рассказал о ситуации в зоне его ответственности.

Отдельный доклад был предоставлен вице-адмиралом, командующим Военно-морскими силами ВСУ Алексеем Неижпапой, который сообщил о защите прибрежной инфраструктуры, функционировании зернового коридора и других важных вопросах, сообщил президент.

Владимир Зеленский отдельно рассказал, что во время заседания с военным командованием заслушал доклады Генштаба и Минобороны, а также отчеты командующих.

— Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице, сообщил командующий (Сухопутных сил ВСУ), генерал Сырский, — сказал президент.

Украинский лидер также назвал важными доклады начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка о мерах в пределах их компетенции.

— Здесь без подробностей, — коротко отметил Зеленский.

Во время своего визита в Одесскую область украинский президент также представил новоназначенного председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, с которым тоже было проведено совещание.

— Во время совещания обсудили важные актуальные вопросы: восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитацию военных, — написал глава государства.

Отдельно Зеленский отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага.

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Важные доклады от разведчиков: Зеленский в Одессе провел заседание Ставки

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Одесса, Одесская область
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