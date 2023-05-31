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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Важливі доповіді від розвідників: Зеленський в Одесі провів засідання Ставки

Важливі доповіді від розвідників: Зеленський в Одесі провів засідання Ставки
Фото: Офіс президента

Під час візиту в Одеську область була проведена нарада вищого військового керівництва та розвідувальних служб, а також представлено нового очільника Одеської ОВА.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він почав з того, що, прибувши в Одесу, мав нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

За словами президента, з доповіддю виступив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса Едуард Москальов, який розповів щодо ситуації в зоні його відповідальності.

Окрема доповідь була надана віцеадміралом, командувачем Військово-морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою, який повідомив про захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання, повідомив президент.

Володимир Зеленський окремо розповів, що під час засідання з військовим командуванням заслухав доповіді Генштабу та Міноборони, а також звіти командувачів.

– Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив командувач (Сухопутних сил ЗСУ), генерал Сирський, – сказав президент.

Український лідер також назвав важливими доповіді начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції.

– Тут без подробиць, – коротко зазначив Зеленський.

Під час свого візиту до Одеської області український президент також представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, з яким теж була проведена нарада.

– Під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових, – написав глава держави.

Окремо Зеленський відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Одеса, Одеська область
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