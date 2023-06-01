Посольства более 20 стран призвали РФ вернуть похищенных украинских детей

Посольства 23 стран выступили с призывом к России вернуть украинских детей в Украину.

Призыв размещен в Международный день защиты детей на странице Посольства Польши в Киеве в социальной сети Facebook.

— Мы потрясены масштабной незаконной принудительной депортацией и переселением украинских детей в Россию или на контролируемую Россией территорию Украины, и в связи с этим обращаем внимание на ордера на арест, выданные Международным уголовным судом, — говорится в заявлении.

Украинские власти идентифицировали более 19 тыс. детей, незаконно депортированных или иным образом разлученных со своими родителями или опекунами.

Отмечается, что Россия похищает детей из школ, их домов, в частности тех, кто проживает в учреждениях интернатного типа, а также детей, которые были разлучены со своими семьями во время российского процесса “фильтрации”.

— Очень мало детей вернулось. Травма расставания с близкими повлияет на детей и их семьи на всю жизнь. В то время как РФ утверждает, что это “эвакуации”, Следственная комиссия ООН пришла к выводу, что ни один из рассмотренных случаев не был оправдан соображениями безопасности или защиты здоровья, а также не соответствовал требованиям международного гуманитарного права, — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что депортированные дети сталкиваются с жестокими воспитательными процессами, которые создают с целью систематического уничтожения их украинской идентичности через программы “перевоспитания” в рамках интенсивных милитаризованных практик военной подготовки. Такому же “воспитанию” подвергаются дети на оккупированных территориях.

Подписанты призвали РФ обеспечить право детей на сохранение своей культурной идентичности, остановить принудительное перемещение детей в Россию и прекратить насильственное перевоспитание украинских детей и принуждение стать россиянами.

— Мы призываем РФ к сотрудничеству с украинскими властями по возвращению украинских детей туда, где их дом — в Украину, — призвали посольства.

В заявлении также указано, что международное сообщество поддерживает Украину в защите будущих поколений и привлечет РФ к ответственности за ее незаконные действия в Украине.

Заявление подписали посольства в Украине: Польши, Великобритании, Австралии, Австрии, Нидерландов, Канады, Дании, Эстонии, Греции, Латвии, Швейцарии, Чехии, Словении, Финляндии, Франции, ФРГ, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Румынии, Испании, Швеции, представительство ЕС в Украине.

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