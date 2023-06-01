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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ похищает детей с 2015 года. Международная система защиты прав детей не работает — Лубинец

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

В современном мире не существует международной системы защиты прав ребенка. Институты, которые должны это гарантировать, не выполняют взятых на себя обязательств.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец во время Национального форума к Международному дню защиты детей.

— Российская Федерация 9 лет убивает украинских детей. Система как-то наказала за это Россию? — Нет. Россия начала принудительную депортацию украинских детей с 2015 года. Цифра, которую мы называем, — 19 484 ребенка — это только подтвержденные дети. На самом деле она будет гораздо больше. Мы не знаем, сколько украинских детей россияне вывезли из Крыма, — сказал он.

Лубинец добавил, что системы нет. К нему обращаются родители с целью помочь им в поиске их детей на территории РФ или на временно оккупированной территории. Однако после этого наступают проблемы.

— Международный комитет Красного Христа самоустранился, различные институции, программы поддержки ООН не могут нам дать такую информацию. Хуже всего, что даже спецпредставитель ООН по детям, который приехал в Украину, после нас поехал на территорию РФ и встретился с человеком, который отвечает у Путина за защиту прав детей и в отношении которого выдал ордер на арест Международный уголовный суд, — подчеркнул Лубинец.

Тогда он спросил, как после этого о какой-то системе защиты прав детей в мире мы можем говорить?

Омбудсмен считает, что это основная проблема современности и она точно не украинская, это проблема всего мира, но, к сожалению, ее жертвами становятся украинские дети.

Накануне Лубинец заявил, что есть подтверждение причастности Беларуси к принудительному перемещению украинских детей и военнопленных.

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День захисту дітей, Дмитрий Лубинец, ООН
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