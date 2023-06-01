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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Посольства понад 20 країн закликали РФ повернути викрадених українських дітей

дівчинка
Фото: Unsplash

Посольства 23 країн виступили із закликом до Росії повернути українських дітей до України.

Заклик розміщений у Міжнародний день захисту дітей на сторінці Посольства Польщі у Києві в соціальній мережі Facebook.

— Ми приголомшені масштабною незаконною примусовою депортацією та переселенням українських дітей до Росії або на контрольовану Росією територію України, і у зв’язку з цим звертаємо увагу на ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом, – йдеться в заяві.

Українська влада ідентифікувала понад 19 тис. дітей, незаконно депортованих або іншим чином розлучених зі своїми батьками чи опікунами.

Наголошується, що Росія викрадає дітей зі шкіл, їхніх домівок, зокрема тих, хто проживає в закладах інтернатного типу, а також дітей, які були розлучені зі своїми сім’ями під час російського процесу “фільтрації”.

— Дуже мало дітей повернулося. Травма розлучення з близькими вплине на дітей та їхні родини на все життя. У той час як РФ стверджує, що це “евакуації”, Слідча комісія ООН дійшла висновку, що жоден із розглянутих випадків не був виправданий міркуваннями безпеки чи захисту здоров’я, а також не відповідав вимогам міжнародного гуманітарного права, – йдеться в заяві.

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У заяві зазначається, що депортовані діти стикаються з жорстокими виховними процесами, які створюють із метою систематичного знищення їхньої української ідентичності через програми “перевиховання” в межах інтенсивних мілітаризованих практик військової підготовки. Такому ж “вихованню” піддаються діти на окупованих територіях.

Підписанти закликали РФ забезпечити право дітей на збереження своєї культурної ідентичності, зупинити примусове переміщення дітей до Росії та припинити насильницьке перевиховання українських дітей і примус стати росіянами.

— Ми закликаємо РФ до співпраці з українською владою з повернення українських дітей туди, де їхній дім – до України, – закликали посольства.

У заяві також зазначено, що міжнародна спільнота підтримує Україну в захисті майбутніх поколінь і притягне РФ до відповідальності за її незаконні дії в Україні.

Заяву підписали посольства в Україні: Польщі, Великої Британії, Австралії, Австрії, Нідерландів, Канади, Данії, Естонії, Греції, Латвії, Швейцарії, Чехії, Словенії, Фінляндії, Франції, ФРН, Італії, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії, Іспанії, Швеції, представництво ЄС в Україні.

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Війна в Україні, День захисту дітей, Депортація, посольства, Росія, Україна
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