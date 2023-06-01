РФ викрадає дітей з 2015 року. Міжнародна система захисту прав дітей не працює – Лубінець

У сучасному світі не існує міжнародної системи захисту прав дитини. Інституції, які мають це гарантувати, не виконують взятих на себе зобов’язань.

Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час Національного форуму до Міжнародного дня захисту дітей.

— Російська Федерація 9 років вбиває українських дітей. Чи система якось покарала за це Росію? – Ні. Росія розпочала примусову депортацію українських дітей з 2015 року. Цифра, яку ми називаємо, – 19 484 дитини – це тільки підтверджені діти. Насправді вона буде набагато більша. Ми не знаємо, скільки українських дітей росіяни вивезли з Криму, – сказав він.

Лубінець додав, що системи немає. До нього звертаються батьки з метою допомогти їм у пошуку їхніх дітей на території РФ або на тимчасово окупованій території. Однак після цього наступають проблеми.

— Міжнародний комітет Червоного Христа самоусунувся, різні інституції, програми підтримки ООН не можуть нам дати таку інформацію. Найгірше, що навіть дитячий спецпредставник ООН, який приїхав в Україну, після нас поїхав на територію РФ і зустрівся з людиною, яка відповідає у Путіна за захист прав дітей і щодо якої видав ордер на арешт Міжнародний кримінальний суд, – підкреслив Лубінець.

Тоді він запитав, як після цього про якусь систему захисту прав дітей у світі ми можемо говорити?

Омбудсмен вважає, що це основна проблема сучасності і вона точно не українська, це проблема всього світу, але, на жаль, її жертвами стають українські діти.

Напередодні Лубінець заявив, що є підтвердження причетності Білорусі до примусового переміщення українських дітей та військовополонених.

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