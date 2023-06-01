Создание Корпуса морской пехоты: Неижпапа рассказал о его задачах и вооружении

Корпус морской пехоты, который появится в Украине, будет выполнять сложные десантные операции. А на его вооружении будут находиться корабли и катера.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа, которого цитирует пресс-служба ВМС.

Он напомнил, что Украина является морским государством с очень протяженной береговой полосой – более 2,7 тыс. км, из которых 1,7 тыс. км – это морская граница (побережье Азовского и Черного морей).

Кроме того, есть много рек, лиманов, заливов, портов, нуждающихся в защите. Задачу по охране или освобождению этих территорий выполняет именно морская пехота.

– Безотлагательная ситуация диктует нам требование сформировать мощный организм, который должен иметь полноценную систему управления, комплект вооружения и военной техники, подразделения для выполнения этих задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими составляющими обороны, — отметил Неижпапа.

Он объяснил, что среди ключевых задач морской пехоты – охрана военно-морских баз и портов, захват плацдармов, удерживаемых врагом. Для этого морпехи должны иметь соответствующее оружие и технику.

Еще до захвата плацдарма может произойти десантная морская операция. Это самый сложный вид операций на море. Он предусматривает комплекс мероприятий, проводимых до того, как нога морского пехотинца ступит на берег.

Неижпапа уточнил, что обычно все операции проводятся в сотрудничестве с разными подразделениями Вооруженных сил Украины, это принцип НАТО. И самостоятельно Корпус морской пехоты не сможет решить такие задачи, как морская десантная операция.

А уже после захвата плацдарма потребуется определенная самостоятельность управления и принятия решений для дальнейшего продвижения вперед. Именно для этого и создается Корпус морской пехоты.

– Для этого и нужен Корпус, чтобы он был самодостаточным. Чтобы в его составе были подразделения, способные высадиться на побережье, захватить плацдарм, продвигаться вглубь захваченной территории. Вот задача Корпуса морской пехоты, – подчеркнул Неижпапа.

Вице-адмирал рассказал, что на вооружении Корпуса будет плавающая бронетехника. В первую очередь речь идет о небольших десантных катерах.

Средствами доставки этой техники станет корабельный состав Военно-морских сил ВСУ. Для полноценного функционирования нового Корпуса также потребуются десантные корабли, ударные беспилотники, корабли поддержки и корабли обеспечения, “без которых высадка десанта невозможна”.

В рамках формирования Корпуса морской пехоты будут созданы новые бригады и другие подразделения – артиллерийские, снабжения, поддержки.

Эти планы будут воплощать в жизнь уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

– Все эти планы реализуются уже сейчас. У нас нет времени ждать завершения войны, — заявил Неижпапа.

Как известно, президент Владимир Зеленский 23 мая объявил о решении создать в Украине Корпус морской пехоты.

Именно в этот день украинцы отмечали профессиональный праздник морпехов – День морской пехоты.

Источник: ВМС ВС Украины

Фото: ВМС ВС Украины

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