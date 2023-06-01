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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Створення Корпусу морської піхоти: Неїжпапа розповів про його завдання та озброєння

Олексій Неїжпапа

Корпус морської піхоти, який з’явиться в Україні, буде виконувати складні десантні операції. А на його озброєнні перебуватимуть кораблі та катери.

Про це розповів командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа, якого цитує пресслужба ВМС.

Він нагадав, що Україна є морською державою із дуже протяжною береговою смугою – понад 2,7 тис. км, із яких 1,7 тис. км – це морський кордон (узбережжя Азовського та Чорного морів).

Крім того, є багато річок, лиманів, заток, портів, які потребують захисту. Завдання із охорони чи звільнення цих територій виконує саме морська піхота.

– Нагальна ситуація диктує нам вимогу сформувати потужний організм, який повинен мати повноцінну систему управління, комплект озброєння та військової техніки, підрозділи для виконання цих завдань як самостійно, так і у взаємодії з іншими складовими оборони, – зазначив Неїжпапа.

Він пояснив, що серед ключових завдань морської піхоти – охорона військово-морських баз і портів, захоплення плацдармів, які утримує ворог. Для цього морпіхи повинні мати відповідну зброю та техніку.

Ще до захоплення плацдарму може відбутися морська десантна операція. Це найскладніший вид операцій на морі. Він передбачає комплекс заходів, які проводяться до того, як нога морського піхотинця ступить на берег.

Неїжпапа уточнив, що зазвичай всі операції проводяться в співпраці з різними підрозділами Збройних сил України, це принцип НАТО. І самостійно Корпус морської піхоти не зможе вирішити такі завдання, як морська десантна операція.

А вже після захоплення плацдарму потрібна буде певна самостійність управління та ухвалення рішень для подальшого просування вперед. Саме для цього і створюється Корпус морської піхоти.

– Для цього і потрібен Корпус, щоб він був самодостатній. Щоб у його складі були підрозділи, спроможні висадитися на узбережжі, захопити плацдарм, просуватися вглиб захопленої території. Ось завдання Корпусу морської піхоти, – наголосив Неїжпапа.

Віцеадмірал розповів, що на озброєнні Корпусу буде бронетехніка, що плаває. Насамперед ідеться про невеликі десантні катери.

Засобами доставки цієї техніки буде корабельний склад Військово-морських сил ЗСУ. Для повноцінного функціонування нового Корпусу також будуть потрібні десантні кораблі, ударні безпілотники, кораблі підтримки та кораблі забезпечення, “без яких висадка десанту неможлива”.

У рамках формування Корпусу морської піхоти будуть створені нові бригади та інші підрозділи – артилерійські, забезпечення, підтримки.

Ці плани будуть втілювати в життя уже зараз, не чекаючи завершення війни.

— Усі ці плани реалізуються вже зараз. У нас немає часу чекати на завершення війни, – заявив Неїжпапа.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 23 травня оголосив про рішення створити в Україні Корпус морської піхоти.

Саме цього дня українці відзначали професійне свято морпіхів – День морської піхоти.

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Джерело: ВМС ЗС України

Фото: ВМС ЗС України

Війна в Україні, ВМС України, Морська піхота
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