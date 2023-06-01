УЗА: В этом году урожай зерновых и масличных будет на 36% меньше, чем в 2021-м

Украинская зерновая ассоциация предварительно оценивает потенциальный урожай 2023 года на уровне 68 млн т зерновых и масличных. Это на 7,9% меньше, чем в 2022 году (73,8 млн т), и на 36% меньше, чем в 2021 году (106 млн т).

Об этом сообщается на сайте УЗА.

Уменьшение количества будущего урожая обусловлено как оккупацией части территории Украины, заминированием, ведением боевых действий, так и нехваткой средств и других ресурсов у аграриев для полноценной посевной кампании и выращивания урожая.

По оценке УЗА, всего будет засеяно около 19,5 млн га по сравнению с 25 млн га в предыдущие годы.

Экспорт из Украины при этих условиях в новом сезоне 2023/2024 может составить 43,9 млн т. В текущем сезоне (который закончится 30 июня 2022) экспорт может достичь 56,4 млн т при условии сохранения морского пути экспорта.

— Характерной особенностью этого года будет уменьшение объемов урожая зерновых из-за уменьшения посевных площадей под ними по сравнению с прошлым годом, одновременно увеличение прогноза урожая масличных культур за счет соответственно увеличения посевных площадей под ними, — отмечают в ассоциации.

Урожай пшеницы в Украине в 2023 году может составить 17,9 млн т (в 2022-м было 20,2 млн т, а в 2021-м — рекордные 33 млн т) при уменьшении посевных площадей под пшеницей более чем на 2 млн га.

Такого урожая более чем достаточно для обеспечения внутреннего спроса и продовольственной безопасности страны. В то же время это уменьшит экспортный потенциал для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Экспорт пшеницы в 2023/2024 МГ, учитывая меньший урожай, может составить около 15 млн т с учетом того, что в начале сезона переходящие остатки составят 5,3 млн т.

Оценка урожая ячменя в 2023 — 4,4 млн т (в 2021 — 10,1 млн т, а в 2022 — 5,8 млн т), а экспорт в 2023/2024 МГ можно ожидать на уровне 2 млн т.

Урожай кукурузы в новом сезоне можно ожидать на уровне 23,3 млн т из-за уменьшения посевных площадей под кукурузой примерно на 800 тыс. га (в 2021 году — 37,6 млн т, 2022 — 27,3 млн т), при этом экспорт может составить около 19 млн т, с учетом переходящих запасов в начале нового сезона на уровне 2,3 млн т.

Урожай подсолнечника в 2023 ожидается на уровне 12,7 млн т в связи с увеличением посевных площадей под ним на те же 800 тыс га в этом году по сравнению с прошлым (в 2021 — 16,9 млн т, 2022 — 11,1 млн т), а экспорт может составить 1,2 млн т. Переработка подсолнечника на масло может достичь 11,5 млн т.

Урожай рапса предварительно в 2023 оцениваем в 3,8 млн т, при этом экспорт 2023/2024 МГ ожидается на уровне 3,5 млн т. Урожай сои ожидаем на уровне почти 4,4 млн т, а экспорт 2023/2024 МГ можно ожидать на уровне 3 млн т.

В УЗА добавляют, что в целом экспорт зерновых и масличных в 2023/2024 можно ожидать на указанном уровне, если сохранится работа украинских черноморских портов.

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