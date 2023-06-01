УЗА: Цього року врожай зернових та олійних буде на 36% менше, ніж у 2021-му

Українська зернова асоціація попередньо оцінює потенційний врожай 2023 року на рівні 68 млн т зернових та олійних. Це на 7,9% менше, ніж у 2022 році (73,8 млн т), та на 36% менше, ніж у 2021 році (106 млн т).

Про це повідомляється на сайті УЗА.

Зменшення кількості майбутнього врожаю обумовлене як окупацією частини території України, замінуванням, веденням бойових дій, так і браком коштів та інших ресурсів в аграріїв для повноцінної посівної кампанії та вирощування врожаю.

За оцінкою УЗА, загалом буде засіяно близько 19,5 млн га у порівнянні з 25 млн га в попередні роки.

Експорт з України за цих умов у новому сезоні 2023/2024 може становити 43,9 млн т. У поточному сезоні (який закінчиться 30 червня 2022) експорт може сягнути 56,4 млн т за умов збереження морського шляху експорту.

– Характерною особливістю цього року буде зменшення обсягів врожаю зернових через зменшення посівних площ під ними у порівнянні з минулим роком, водночас збільшення прогнозу врожаю олійних культур за рахунок відповідно збільшення посівних площ під ними, – зазначають в асоціації.

Врожай пшениці в Україні в 2023 році може становити 17,9 млн т (у 2022-му було 20,2 млн т, а в 2021-му – рекордні 33 млн т) при зменшенні посівних площ під пшеницею більш як на 2 млн га.

Такого врожаю більш ніж достатньо для забезпечення внутрішнього попиту та продовольчої безпеки країни. Водночас це зменшить експортний потенціал для забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Експорт пшениці в 2023/2024 МР з огляду на менший врожай може становити близько 15 млн т з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки становитимуть 5,3 млн т.

Оцінка врожаю ячменю в 2023 – 4,4 млн т (в 2021 – 10,1 млн т, а в 2022 – 5,8 млн т), а експорт в 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 2 млн т.

Врожай кукурудзи в новому сезоні можна очікувати на рівні 23,3 млн т через зменшення посівних площ під кукурудзою приблизно на 800 тис. га (в 2021 році – 37,6 млн т, 2022 – 27,3 млн т), при цьому експорт може становити близько 19 млн т, з урахуванням перехідних запасів на початку нового сезону на рівні 2,3 млн т.

Врожай соняшнику в 2023 році очікується на рівні 12,7 млн т у зв’язку зі збільшенням посівних площ під ним на ті ж 800 тис га в цьому році у порівнянні з минулим (в 2021 – 16,9 млн т, 2022 – 11,1 млн т), а експорт може становити 1,2 млн т. Переробка соняшника на олію може сягнути 11,5 млн т.

Врожай ріпаку попередньо в 2023 оцінюємо в 3,8 млн т, при цьому експорт 2023/2024 МР очікується на рівні 3,5 млн т. Врожай сої очікуємо на рівні майже 4,4 млн т, а експорт 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 3 млн т.

В УЗА додають, що загалом експорт зернових та олійних в 2023/2024 можна очікувати на зазначеному рівні, якщо збережеться робота українських чорноморських портів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.