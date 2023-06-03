Контрнаступление Украины будет очень впечатляющим — генерал США Петреус

Контрнаступление Украины будет “очень впечатляющим” и может быть успешным, поскольку украинцы полны решимости освободить свою страну.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус на радио BBC-4.

Петреус недавно посещал Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

— Я думаю, что это контрнаступление будет очень впечатляющим. Я чувствую, что они достигнут эффекта комбинированного оружия, другими словами, они успешно проведут операции комбинированного оружия, где у вас есть инженеры, которые прорывают препятствия и обезвреживают минные поля и т.д., — сказал он.

По словам генерала, украинская бронетехника проследует прямо через обезвреженные минные поля и преграды, а ее от противотанковых ракет будет прикрывать пехота. В то же время, противовоздушная оборона не подпусти к украинским силам российские самолеты, а радиоэлектронной борьбой будут заглушены российские радиосети.

При этом американский военачальник добавил, что украинцы полны решимости “освободить” всю свою территорию.

— Ну, они совершенно категоричны в том, что победа для них — это освобождение всей своей территории. В этом вопросе нет никаких увиливаний. Нет никаких обсуждений за закрытыми дверями, что, мол, мы можем отдать это или отдать то. Они полны решимости освободить свою страну. И опять же, чтобы выиграть войну, а затем выиграть мир, — сказал он.

Бывший директор ЦРУ отдельно прокомментировал возможности возвращения Украиной Крыма.

— Я склонен думать, что они (Украина, — Ред.) перекроют возможность россиян пополнять запасы Крыма, вдоль юго-восточного побережья, они перекроют эту линию связи и начнут процесс изоляции Крыма, — сказал он.

Однако, когда его спросили, считает ли он, что они возьмут Крым, он сказал: “Не в этом контрнаступлении. Нет”.

— Но если они смогут дойти до того, чтобы начать изолировать Крым, я думаю, это очень, очень существенно изменит динамику. Это может даже подтолкнуть Путина к тому, чтобы начать рассматривать возможность урегулирования путем переговоров, — сказал он.

Кроме того, генерал Петреус подчеркнул, что членство Украины в НАТО является необходимым.

— Большой, надвигающийся вопрос сейчас связан с формулировкой пути к членству в НАТО для Украины, которая будет объявлена на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля. Это должно быть настолько железным, насколько это возможно. Очевидно, что они не собираются становиться членами НАТО, пока продолжается война. Но это будет иметь решающее значение. Даже Генри Киссинджер, который предостерегал от членства в НАТО стран, бывших советских республик, теперь пришел к выводу, что это действительно неизбежно. Это необходимо, — сказал он.

Американский военачальник добавил, что безопасность НАТО теперь опирается на границу между Украиной и Россией.

— Нельзя вооружать Украину так, как мы это делаем, и не рассматривать это как неотъемлемую часть нашей безопасности. Но я думаю, что поддержка будет продолжаться, — сказал он.

Генерал Дэвид Петреус добавил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжена в случае прихода к власти президента-республиканца.

— Существует очень сильная двухпартийная поддержка Украины. Я думаю, что она сохранится, и будут предприняты большие усилия, чтобы убедить тех членов Республиканской партии, которые ставят под сомнение помощь Украине, убедить их в том, что это, откровенно говоря, плохая идея. И теперь, если это наступление будет успешным, как я думаю, что оно может и, скорее всего, будет. Это будет огромная гордость, — сказал он.

По мнению Петреуса, сейчас президент РФ Владимир Путин все еще думает, что российская армия сможет пересилить Украину, Европу и США.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы смогли доказать, что он ошибается, — сказал американский военачальник.

Генерал Петреус продолжил рассуждать о Путине и о том, может ли он пойти на эскалацию атак.

— Я думаю, что от этого нельзя отказываться. Но я думаю, что действия, направленные на то, чтобы отговорить его от этого, были очень значительными. И я думаю, я очень надеюсь, что они убедили его в том, что ему и России будет гораздо хуже, если будет использовано тактическое ядерное оружие, — сказал он.

Кроме того, он напомнил, что два наибольших партнера России, которые не выступили с осуждением российской агрессии — Индия и Китай — четко дали понять Путину, что не желают видеть ядерной эскалации со стороны РФ.

По мнению Дэвида Петреуса, Путин может “закрепиться” у власти после окончания войны с Украиной.

В то же время Петреус считает, что для Украины и России “необходимо какое-то решение, я думаю, какое-то решение путем переговоров”, поскольку миру не нужен еще один “замороженный конфликт с новыми линиями фронта”.

Источник : The Guardian

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