Окупанти зазнали втрат. Федоров розповів про результати вибухів в Обільному та Бердянську
На території тимчасово окупованої Запорізької області в російських військових щодня щось вибухає.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.
– Вчора біля Мелітополя в районі селища Обільне було знищено вороже угруповання, яке розташовувалося на території промислового підприємства, що виготовляє міномети. Поруч із цим підприємством були вибухи, – розповів він.
Така ж ситуація вчора, 3 червня, була і в Бердянську. Біля морського порту та аеродрому росіяни також зазнали втрат.
За словами мера, російські системи ППО намагалися відбити удари, але через несправність техніки ракети з цих систем впали в дачному кооперативі поблизу селища Мирне Мелітопольського району.
Федоров наголосив, що ліквідація окупантів на території Запорізької області продовжується майже щодня.
Водночас війська РФ продовжують перекидати техніку і живу силу на даний напрямок.
Напередодні Іван Федоров також повідомляв, що окупанти почали тікати з Бердянського порту після вибухів на цьому об’єкті.
Джерело: телемарафон
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