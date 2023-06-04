Окупанти зазнали втрат. Федоров розповів про результати вибухів в Обільному та Бердянську

На території тимчасово окупованої Запорізької області в російських військових щодня щось вибухає.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.

– Вчора біля Мелітополя в районі селища Обільне було знищено вороже угруповання, яке розташовувалося на території промислового підприємства, що виготовляє міномети. Поруч із цим підприємством були вибухи, – розповів він.

Така ж ситуація вчора, 3 червня, була і в Бердянську. Біля морського порту та аеродрому росіяни також зазнали втрат.

За словами мера, російські системи ППО намагалися відбити удари, але через несправність техніки ракети з цих систем впали в дачному кооперативі поблизу селища Мирне Мелітопольського району.

Федоров наголосив, що ліквідація окупантів на території Запорізької області продовжується майже щодня.

Водночас війська РФ продовжують перекидати техніку і живу силу на даний напрямок.

Напередодні Іван Федоров також повідомляв, що окупанти почали тікати з Бердянського порту після вибухів на цьому об’єкті.

Джерело: телемарафон

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