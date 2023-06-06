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Из-за подрыва Каховской ГЭС в зоне подтопления – повышенная минная опасность

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

Из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды.

Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

Спецслужба сейчас изучает ситуацию, сложившуюся из-за подрыва плотины гидроэлектростанции.

— Ситуация может быть осложнена тем, что вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками воды. Предупреждаем местное население, которое оказалось в зоне подтопления, о повышенной опасности от взрывоопасных предметов, — говорится в сообщении.

Отмечено, что своими действиями РФ совершила военное преступление, ведь дамбы — это объекты, которые защищены законами военного времени и Женевской конвенцией.

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Сейчас проводится эвакуация населения из вероятной зоны подтопления.

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