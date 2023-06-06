Через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення – підвищена мінна небезпека

Через підрив російськими військами Каховської ГЕС ворожі мінні загородження опинилися під водою та можуть бути знесені потоками води.

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Спецслужба наразі вивчає ситуацію, що склалася через підрив греблі гідроелектростанції.

– Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками води. Попереджаємо місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що своїми діями РФ вчинила військовий злочин, адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Наразі проводиться евакуація населення з ймовірної зони підтоплення.

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