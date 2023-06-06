Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення – підвищена мінна небезпека

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

Через підрив російськими військами Каховської ГЕС ворожі мінні загородження опинилися під водою та можуть бути знесені потоками води.

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Спецслужба наразі вивчає ситуацію, що склалася через підрив греблі гідроелектростанції.

– Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесені потоками води. Попереджаємо місцеве населення, яке опинилось у зоні підтоплення, про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що своїми діями РФ вчинила військовий злочин, адже дамби – це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Наразі проводиться евакуація населення з ймовірної зони підтоплення.

Читайте також
Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС та які будуть наслідки для екології – пояснюють експерти
Каховська ГЕС

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З’явився перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС
Через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення – підвищена мінна небезпека
Важлива цілісність ставка-охоложувача: гендиректор МАГАТЕ про ризики для ЗАЕС
Рафаель Гроссі
Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС та які будуть наслідки для екології – пояснюють експерти
Каховська ГЕС
Облив двері адміністрації синьо-жовтою фарбою: у Криму до 15 років засудили художника
Через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення – підвищена мінна небезпека
Є загроза подальшого витоку: в Дніпро потрапили 150 тонн мастила після підриву ГЕС
Річка Дніпро
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення – підвищена мінна небезпека
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення – підвищена мінна небезпека
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (05.06.2023)
Через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення – підвищена мінна небезпека
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (05.06.2023)
Через підрив Каховської ГЕС у зоні підтоплення – підвищена мінна небезпека
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь