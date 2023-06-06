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Валентина Летяк, редактор ленты

Скажется ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжении Киева

кран вода
Фото: Pixabay

Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из водохранилища никак не скажется на водоснабжении Киева, уверяют в Киевводоканале.

— В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет, — отмечают коммунальщики.

Специалисты Киевводоканала работают 24/7 для бесперебойного обеспечения потребителей водой.

Ночью 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. По данным МВД, около 80 населенных пунктов – в зоне потенциального затопления, эвакуированы уже 742 человека.

Также во многих населенных пунктах есть проблемы с водой, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Київ, Киевводоканал, питна вода
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