Валентина Летяк, редакторка стрічки
Чи позначиться підрив Каховської ГЕС на водопостачанні Києва
Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, запевняють у Київводоканалі.
– У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає, – наголошують комунальники.
Фахівці Київводоканалу працюють 24/7 для безперебійного забезпечення споживачів водою.
Уночі 6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС . За даними МВС, близько 80 населених пунктів – у зоні потенційного затоплення, евакуйовано вже 742 особи.
Також у багатьох населених пунктах є проблеми з водою, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
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