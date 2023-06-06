Чи позначиться підрив Каховської ГЕС на водопостачанні Києва

Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, запевняють у Київводоканалі.

– У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає, – наголошують комунальники.

Фахівці Київводоканалу працюють 24/7 для безперебійного забезпечення споживачів водою.

Уночі 6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС . За даними МВС, близько 80 населених пунктів – у зоні потенційного затоплення, евакуйовано вже 742 особи.

Також у багатьох населених пунктах є проблеми з водою, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

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