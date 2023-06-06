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Бедрак Виктория, редактор ленты

Каховская ГЭС почти полностью под водой – видео

Каховская ГЭС почти полностью под водой – видео

Ночью 6 июня военные РФ подорвали плотину Каховской ГЭС. Сейчас гидроэлектростанция уже почти полностью под водой.

Соответствующее видео распространяется по сети.


Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ взорвали часть конструкции Каховской ГЭС, чтобы давить на Силы обороны и Украину.

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Каховская ГЭС почти полностью под водой – видео

Война в Украине, Каховська ГЕС, Херсонская область
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