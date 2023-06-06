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Гуменюк ответила, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС

Гуменюк ответила, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС

Войска РФ подорвали часть конструкции Каховской ГЭС, чтобы давить на Силы обороны и Украину.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне, не имея сил ждать, откуда же пойдет контрнаступление, пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию.

— Поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются. Потому что в первую очередь пострадает левый берег (временно оккупированный РФ, — РЕД,), поскольку он географически ниже. И, соответственно, первая часть воды, основное затопление придется именно туда, — подчеркнула Гуменюк.

Она также призвала жителей правого берега эвакуироваться, если местность попадает под зону затопления.

В Херсонской области началась эвакуация жителей районов, находящихся в опасности.

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Каховська ГЕС

Источник: телемарафон

Война в Украине, Каховська ГЕС
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