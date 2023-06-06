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Киевская ГЭС защищена от ДРГ и ударов с воздуха – Наев

Сергій Наєв
Фото: УНИАН

Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева. Она защищена от возможных вражеских действий.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

— Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует, — сказал он.

По эго словами, враг и до этого пытался каким-то образом повредить наши дамбы на реке Днепр, но его действия были безуспешными.

Наев отметил, что командование анализирует все угрозы, которые могут быть в будущем, и заблаговременно принимает адекватные меры, которые снижают и сводят к нулю возможные враждебные действия.

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Сейчас проводится эвакуация населения из вероятной зоны подтопления.

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Война в Украине, Київ, Сергей Наев
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