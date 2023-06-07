Из-за подрыва Каховской ГЭС в близлежащих водоемах начался мор рыбы. Работает экологическая комиссия

На дне Каховского водохранилища большое количество наслоений ила который несет в себе пестициды и тяжелые металлы. Министерство защиты окружающей среды проводит комплексную работу и просчитывает различные сценарии событий, чтобы обезопасить население.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

– Мы проводим мониторинг состояния воды, в тех местах, где есть возможность его проводить, чтобы понимать уровень загрязнения. Министерство защиты окружающей среды совместно с нашим институтом проводит моделирование различных ситуаций, – сказал он.

Краснолуцкий отметил, что сегодня в Херсонской области работает государственная экологическая инспекция во главе с министром экологии, которая фиксирует ущерб, нанесенный окружающей среде.



Тем временем жители Днепропетровской области публикуют видео массового мора рыбы в водоемах, которые из-за разрушения Каховской ГЭС остались без воды.

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