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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Через підрив Каховської ГЕС у довколишніх водоймах почався мор риби. Працює екологічна комісія

Через підрив Каховської ГЕС у довколишніх водоймах почався мор риби. Працює екологічна комісія

На дні Каховського водосховища велика кількість нашарувань мулу, який несе в собі пестициди та важкі метали. Міністерство захисту довкілля проводить комплексну роботу і прораховує різні сценарії подій. аби убезпечити населення. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

– Ми проводимо моніторинг стану води, у тих місцях де є можливість його проводити, щоб розуміти рівень забруднення. Міністерство захисту довкілля спільно з нашим інститутом проводить моделювання різних ситуацій, – сказав він. 

Краснолуцький зазначив, що сьогодні у Херсонській області працює державна екологічна інспекція на чолі з міністром екології, яка фіксує завдані довкіллю збитки.


Тим часом жителі Дніпропетровської області публікують відео масового мору риби у водоймах, які через руйнування Каховської ГЕС залишилися без води.

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екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Міністерство екології та природних ресурсів, Російська агресія
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