Росіяни вистрілили собі в ногу: Мусієнко про наслідки підриву Каховської ГЕС

Росія цілком свідомо пішла на підрив греблі Каховської ГЕС, втративши таким чином першу лінію своєї оборони, щоб розширити русло Дніпра і ускладнити для Сил оборони проведення певних операцій, особливо із застосуванням у майбутньому, наприклад, важкої техніки.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив військовий експерт, керівник центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Здійснивши цей злочин, росіяни вистрілили собі в ногу. Тому що для себе створили проблему, причому абсолютно свідомо. Тепер наша артилерія зможе підійти ближче для завдання ударів по позиціях ворога, – наголосив він.

Окрім того, як зауважив Мусієнко, наслідки можуть бути лише на певний період часу – не назавжди, по-перше.

– А, по-друге, плани українського контрнаступу, думаю, включають застосування сил і засобів не тільки через Дніпро. І глобально, якщо ми говоримо про зміну наших планів, це мало впливає… Якщо ж ми дивимося стратегічно на театр воєнних дій по всій лінії фронту, це не впливає на наші контратаки під Бахмутом, чи по напрямку Вугледару, Оріхового, Гуляйполя зовсім, – додав експерт.

Також він вважає, що РФ досить серйозно прорахувалася, думаючи таким чином зірвати чи відтермінувати український контрнаступ, і це лише свідчить про істерику в рядах окупантів, оскільки вони спостерігають доволі швидке пересування українських військ, які проводять розвідку боєм, намагаються знайти прогалини в лінії оборони противника, що дуже нервує їх.

– Тобто їм важливо зупинити станом на зараз, як вони думають. На більш далекі перспективи – місяць чи два – вони зараз не думають. Далі відійти на позиції лінії оборони. Хоча треба визнати – вони їх тримають. Противник втратив першу лінію оборони, але залишається ще дві на Лівобережжі Херсонщини, – підсумував Мусієнко.

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