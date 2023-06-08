В городе раздаются взрывы: Харьков и область под обстрелом РФ
Российские военные в очередной раз начали обстреливать Харьковскую область. В Харькове слышны звуки взрывов.
Об этом в Telegram-канале сообщила полиция Харьковской области.
— Враг снова принялся обстреливать Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. Берегите себя, — говорится в сообщении.
Жителей области призвали сообщать на спецлинию 102 любую информацию о попадании вражеских снарядов, разрушениях или раненых.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в Харькове слышны взрывы. Есть информация, что звуки доносятся с пригорода.
Воздушная тревога в области объявлена с 22:30.
Напомним, что в ночь на 6 июня российские войска обстреляли Харьков и Харьковскую область ракетами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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