Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ

У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Фото: Depositphotos

Російські військові укотре почали обстрілювати Харківську область. У Харкові чути звуки вибухів.

Про це у Telegram-каналі повідомила поліція Харківської області.

– Ворог знову почав обстрілювати Харківську область. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Бережіть себе, – йдеться у повідомленні.

Жителів області закликали повідомляти на спецлінію 102 будь-яку інформацію про влучення ворожих снарядів, руйнування або поранених.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Харкові чути вибухи. Є інформація, що звуки долинають із передмістя.

Повітряну тривогу в області оголошено з 22:30.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня російські війська обстріляли Харків і Харківську область ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Невідомо, скільки людей можуть загинути на лівому березі Херсонщини: Зеленський закликав світ до дій
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Useless: у Києві на авто ООН з’явилися протестні написи через позицію щодо підриву Каховської ГЕС
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Є свідчення, що за підривом ГЕС стоїть військово-політичне керівництво РФ та її війська – ГУР
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Вода за 100 м від багатоповерхівок: у Миколаєві створюють штучне загородження від затоплення
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь