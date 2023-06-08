У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ

Російські військові укотре почали обстрілювати Харківську область. У Харкові чути звуки вибухів.

Про це у Telegram-каналі повідомила поліція Харківської області.

– Ворог знову почав обстрілювати Харківську область. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Бережіть себе, – йдеться у повідомленні.

Жителів області закликали повідомляти на спецлінію 102 будь-яку інформацію про влучення ворожих снарядів, руйнування або поранених.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Харкові чути вибухи. Є інформація, що звуки долинають із передмістя.

Повітряну тривогу в області оголошено з 22:30.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня російські війська обстріляли Харків і Харківську область ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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