У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
Російські військові укотре почали обстрілювати Харківську область. У Харкові чути звуки вибухів.
Про це у Telegram-каналі повідомила поліція Харківської області.
– Ворог знову почав обстрілювати Харківську область. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Бережіть себе, – йдеться у повідомленні.
Жителів області закликали повідомляти на спецлінію 102 будь-яку інформацію про влучення ворожих снарядів, руйнування або поранених.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Харкові чути вибухи. Є інформація, що звуки долинають із передмістя.
Повітряну тривогу в області оголошено з 22:30.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня російські війська обстріляли Харків і Харківську область ракетами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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