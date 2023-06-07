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Запретили эвакуацию: на Херсонщине оккупанты после подрыва Каховской ГЭС не выпускают людей

Каховська ГЕС

После подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС жители поселка Казачьи Лагери, оказавшиеся в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупационной власти и пытались самостоятельно выехать из населенного пункта.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Кроме того, российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути ухода из населенного пункта и запретили эвакуацию.

— РФ не занимается проблемами местного населения на захваченных территориях, и способна на любые преступления и масштабные разрушения, — говорится в сообщении.

В то же время, в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из сооружений и сами располагаются в них. На крышах этих построек захватчики обустраивают огневые позиции.

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Запретили эвакуацию: на Херсонщине оккупанты после подрыва Каховской ГЭС не выпускают людей

Источник: УНИАН
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Каховська ГЕС, Російська агресія
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