Заборонили евакуацію: на Херсонщині окупанти після підриву Каховської ГЕС не випускають людей

Після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС жителі селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекалися допомоги від окупаційної “влади” та намагалися самостійно виїхати з населеного пункту.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Крім того, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення населеного пункта й заборонили евакуацію.

Водночас, у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань і самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

– РФ не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування, – йдеться у повідомленні.

Джерело : УНІАН

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