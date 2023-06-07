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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Жителям Енергодара радять залишити місто через ситуацію на Запорізькій АЕС

Жителям Енергодара радять залишити місто через ситуацію на Запорізькій АЕС
Фото: УНІАН

Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, тому жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.

Про це заявив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.

– Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові – Ред.) перебувають там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією на ЗАЕС? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною, – сказав він.

Самойдюк наголосив, що жителям за будь-якої можливості краще залишити Енергодар і територію навколо міста.

Тим, у кого є транспорт, радять тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, документами і коштовними речами.

– Якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти – Ред.) будуть зобов’язані дати “коридори” для виїзду населення з такої території, – додав Самойдюк.

Зазначимо, що наслідки пожежі або вибуху на Запорізькій АЕС вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС.

Детальніше про небезпеку аварії на ЗАЕС – читайте у матеріалі.

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Джерело: Радіо Свобода
АЕС, Евакуація, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька область, Каховська ГЕС
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