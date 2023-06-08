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Валентина Чорна, редактор ленты

Могли бы выехать за границу: Зеленский рассказал, где находятся его дети

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский признался, что его дети находятся в Украине.

Они могли бы уехать за границу, но это было бы нечестно по отношению к другим людям, чьи дети идут на фронт.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.

— Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Он сегодня мог бы поехать за границу, но не может это сделать. Потому что в голове у меня или у моей жены даже представления нет — кто-то отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что ему, конечно же, страшно за Александру и Кирилла, но везти их за пределы Украины он не хочет.

— Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и нам очень трудно представить жизнь друг без друга, — добавил он.

Отметим, что супруги Зеленские воспитывают двоих детей — 18-летнюю Александру и 10-летнего Кирилла.

В феврале во время пресс-конференции Владимира Зеленского растрогал вопрос о семье.

Он признался, что с детьми встречается нечасто, а своих родителей вообще не видит.

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