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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Могли б виїхати за кордон: Зеленський розповів, де перебувають його діти

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зізнався, що його діти перебувають в Україні.

Вони могли б виїхати за кордон, але це було б нечесно стосовно інших людей, чиї діти йдуть на фронт.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

– Мої діти в Україні, моєму синові 10 років, і він в Україні. Він сьогодні міг би поїхати за кордон, але не може цього зробити. Тому що в голові у мене чи в моєї дружини навіть уявлення немає – хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, а наші діти будуть десь на морі за кордоном. Це буде нечесно й несправедливо, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що йому, звичайно ж, страшно за Олександру й Кирила, але везти їх за межі України він не хоче.

– Звісно, мої діти бояться. Ми любимо одне одного, тож нам дуже важко уявити життя одне без одного, – додав він.

Зазначимо, що подружжя Зеленських виховує двох дітей – 18-річну Олександру та 10-річного Кирила.

У лютому під час пресконференції Володимира Зеленського розчулило питання про сім’ю.

Він зізнався, що з дітьми зустрічається нечасто, а своїх батьків взагалі не бачить.

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