Я люблю свою жену, своих детей. Нечасто вижу их: Зеленского растрогало вопрос о семье

Февраль, 24 в 20:18

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции со слезами на глазах рассказал, что рад, что его дети учатся в украинских вузах, а жена остается здесь, в воюющей стране.

— И рад, что они (жена и дети, — Ред.) в Украине, что они учатся в украинских вузах, это очень важно для президента государства бывшего или сегодняшнего, когда ты против воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь парни и девушки. И очень важно, чтобы твои дети и жена были здесь. Я не могу приказать им быть здесь, главное, чтобы они были такими людьми. И я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей, с государством, – говорит Зеленский.

Кроме того, он добавил, что нечасто встречается с детьми, а родителей своих вообще не видит.

– Я их люблю, безусловно, свою жену. Мои дети – главные люди для меня. Нечасто вижу, родители, их совсем не вижу. Женой горжусь очень сильно. Я считаю, что она делает все ради — я просто понимаю, что она за человек, — ради детей и государства. Ну, хотелось бы, чтобы немного ради меня. Ну, я так шучу. В сердце они все есть. Главное их не подвести, главное, чтобы мои дети гордились мной, – добавил глава государства.