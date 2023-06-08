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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Одна з важливих цілей для Путіна: в ГУР розповіли, скільки було скоєно замахів на Буданова

Одна з важливих цілей для Путіна: в ГУР розповіли, скільки було скоєно замахів на Буданова
Фото: Getty Images

За час із моменту повномасштабного вторгнення на очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова було скоєно понад 10 замахів, а сам він неодноразово брав участь у бойових завданнях з підрозділами Сил оборони України.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Коментуючи те, як начальник ГУР МО Кирило Буданов особисто брав участь у спецоперації зі звільнення Руська Лозова на Харківщині у лавах спецпідрозділу Кракен, Андрій Юсов розповів, що це “не єдиний приклад і не єдина операція”, коли глава воєнної розвідки виходив на бойові завдання.

– Він на власному прикладі показує і бійцям, і навіть командирам зразок мотивації, планування і реалізації завдань. Думаю, що Головне управління розвідки від цього лише виграє. Бо коли командир перебуває безпосередньо “на землі”, знає і бачить, що відбувається, це дозволяє ухвалювати більш відповідальні і потрібні рішення, – сказав Юсов.

Коментуючи кількість таких бойових виходів Буданова, Юсов сказав, що це “не одиниці”.

Представник ГУР розповів, що до тих найуспішніших операцій воєнної розвідки, про які сьогодні можна говорити, можна віднести острів Зміїний, повітряний міст на Маріуполь (з доставкою обладнання, харчів та евакуацією поранених), звільнення Харківської області, оборону Київської області та співпрацю з міжнародним легіоном.

На запитання журналістів щодо того, як російська пропаганда намагалась просувати фейк про смерть Кирила Буданова, Юсов розповів, що на Кирила Буданова вже було понад 10 спроб замахів за час повномасштабного вторгнення Росії.

– Точно відомо, що це більше 10 спроб… Так, Буданов – одна з важливих цілей для “русского міра”, для російської пропаганди та для правлячого режиму Путіна. Він це чудово усвідомлює і, в принципі, публічно коментував, вважаючи, що це добра оцінка. Значить, робота ведеться в правильному напрямку, – сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що попри атаки на воєнну розвідку України з боку РФ, українська розвідка продовжує свою ефективну роботу, а усі підрозділи, які займаються інформаційною роботою, збором даних та іншими напрямами, ані на годину не припиняли свою ефективну роботу.

– Те, що ворог намагається і буде намагатись впливати різними способами на роботу сектору безпеки і оборони, – буде. Але ГУР це не зупинить і не зупинило на жодну годину, – сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповідав, що під час спецоперацій на Донбасі дістав три поранення, одне з яких було важким.

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Джерело: Українська правда
Андрій Юсов, Володимир Путін, Кирило Буданов, Розвідка, Російська агресія, Росія
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