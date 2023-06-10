Много тел унесло течением: мэр Олешков об эвакуации людей на Херсонщине

Немало тел утонувших украинцев на оккупированной Херсонщине унесло водой. Сколько жертв в целом пока понять невозможно.

Об этом сообщил в комментарии Фактам ICTV городской голова города Олешки Евгений Рыщук.

По его информации, вода постепенно отступает. В Казачьих Лагерях, по сообщению местных жителей, вода отошла на более, чем метр. В селе Правые Саги, это возле города Олешки, вода отступила на 70 см. В самих Олешках темпы немного меньше.

– Люди и сейчас находятся на крышах, потому что эвакуации недостаточно. Это мы так называем эвакуацию уже с крыш. Потому что в целом должны мы вывезти людей за территорию подтопления. Своими силами эвакуируют местные люди, все, кто там есть, все они волонтеры. Сколько могут, столько вывозят, – говорит Рыщук.

Он добавляет, что сегодня была информация, что вошли в город один катер российского МЧС, один из военных. На одно плавсредство брали 5 человек, на другое 7-8, однако сколько вывезли в общей сложности неизвестно. Работали ли весь день, тоже не знают, потому что до сих пор они приезжали, снимали видео и ехали обратно.

Последние данные относительно утонувших людей были по состоянию на вчерашний вечер. Речь шла о 9 людях.

– Они все утонули. На сегодняшний день больше данных не было. Но мы для себя понимаем, что прошло двое суток, физиологически трупы всплывают. Почему вчера была такая масса, потому что они массово всплыли. Нашли, скорее всего, тех, кто где-то зацепился. Потому что течение было таким сильным, что отнесло немало людей. Кто-то хотел сам плыть, не доплыл. Кто-то не удержался, утонул.

Вижу также, как люди пишут, женщина одна, что отец был дома, он очень плохо ходил, скорее всего, его уже в живых нет, они это понимают, но вода еще упала не настолько, чтобы пойти по домам посмотреть, — говорит городской голова.

Все выехавшие нашли где остановиться: в многоэтажках, в больнице и школе. В больнице продуктов хватит на несколько суток, потом встанет вопрос, где брать продукты питания. С водой вопрос решается, потому что на территории, где нет воды, есть скважины. Там ее достают, кипятят, потому что есть угроза инфекции.

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