Багато тіл віднесло течією: мер Олешків про евакуацію людей на Херсонщині

Чимало тіл потонулих українців на окупованій Херсонщині віднесло водою. Скільки жертв є загалом – поки що зрозуміти неможливо.

Про це повідомив у коментарі Фактам ICTV міський голова Олешків Євген Рищук.

За його інформацією, вода поступово відступає. У Козачих Лагерях, за повідомленням місцевих жителів, вода відійшла на понад метр. У селі Праві Саги, це біля міста Олешки, вода відступила на 70 см. В самих Олешках темпи падіння трохи менші.

– Люди і зараз перебувають на дахах, тому що евакуації недостатньо. Це ми так називаємо евакуацію вже з дахів. Бо взагалі мали ми би вивезти людей за територію підтоплення. Своїми силами здійснюють евакуацію місцеві, всі, хто там є, всі вони волонтери. Скільки можуть, стільки вивозять, – каже Рищук.

Він додає, що сьогодні була інформація, що зайшли в місто один катери російського МНС, один із військовими. На один плавзасіб брали 5 людей, на інший 7-8, однак скільки вивезли загалом – невідомо. Чи працювали весь день, теж не знають, бо досі вони приїжджали, знімали відео і їхали.

Останні дані щодо потонулих людей були станом на вчорашній вечір. Ішлося про 9 осіб.

– Вони всі потонули. На сьогодні більше даних не було. Але ми для себе розуміємо, що минуло дві доби, фізіологічно трупи спливають. Чому вчора було так багато, тому що вони масово всі спливли. Знайшли, скоріш за все, тих, хто десь зачепився. Тому що течія була така велика, що віднесла немало людей. Хтось хотів сам пливти, не доплив. Хтось не втримався, потонув.

Бачу також, як люди пишуть, жіночка одна, що батько був вдома, він дуже погано ходив, ймовірно, його вже серед живих немає, вони це розуміють, але вода ще не впала настільки, щоб піти по будинках подивитися, – каже міський голова.

Всі, хто повиїжджав, знайшли де зупинитися: у багатоповерхівках, в лікарні та школі. У лікарні продуктів вистачить на кілька діб, далі постане питання, де брати продукти харчування. З водою питання вирішується, бо на території, де немає води, є свердловини. Там її дістають, кип’ятять, бо є загроза інфекцій.

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