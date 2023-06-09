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Илья Нежигай, редактор ленты

Из-за обстрелов Херсонщины во время эвакуации пострадали 17 человек — ОВА

Потоп на Херсонщині
Фото: МВД

В течение 8 июня оккупационные войска Российской Федерации осуществили массированный обстрел Херсонской области, в результате чего погиб один человек, а еще 17 человек — получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— Оккупанты в очередной раз доказывают, что они — нелюди. Эти террористы сегодня (8 июня, — Ред.) массированным огнем покрыли Херсонщину — 17 человек получили ранения и одна женщина погибла, — сообщил он

По его словам, оккупанты атаковали Херсон именно тогда, когда в городе проходила эвакуация гражданского населения, страдающего от паводков, вызванных подрывом плотины Каховской ГЭС. В результате этого обстрела пострадали 9 человек, в том числе гражданские, спасатели, полицейские, врач и волонтер.

— Ближе к вечеру Россия снова обстреляла Херсон — у женщины диагностировали легкое ранение, ей оказали необходимую помощь, — сообщил глава ОВА.

На этот раз из-за атаки оккупантов по селу Днепровское были ранены 5 человек, которых госпитализировали.

— В Бериславе враг сбросил авиабомбу на жилой дом — 55-летний мужчина получил легкие ранения, а его жена погибла на месте. Также ранен еще один мужчина, — заявил Прокудин.

Начальник Херсонской ОГА также заявил, что ситуация с подтоплением территорий области стабилизируется.

— Ситуация остается сложной, но понемногу стабилизируется. Сейчас уровень воды сохраняется на отметке 5 метров 55 см. По сравнению с утром вода отошла на 6 см. На правобережье под водой оказались 3426 домов, — сообщил он.

Кроме того, оккупированной части Херсонской области ситуация — критическая.

— Люди спасают друг друга собственными силами, а им в спины стреляют оккупанты-террористы, — заявил Прокудин.

Напомним, в течение 8 июня в Херсонской области происходила эвакуация гражданского населения, пострадавшего в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, поскольку территории Херсона и области затопило водой, вышедшей из Днепра.

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Война в Украине, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
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