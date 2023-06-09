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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Через обстріли Херсонщини під час евакуації постраждало 17 осіб – ОВА

Потоп на Херсонщині
Фото: МВС

Протягом 8 червня окупаційні війська Російської Федерації здійснили масований обстріл Херсонської області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще 17 осіб – отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– Окупанти вкотре доводять, що вони – нелюди. Ці терористи сьогодні (8 червня, – Ред.) масованим вогнем вкрили Херсонщину – 17 людей отримали поранення і одна жінка загинула, – повідомив він

За його словами, окупанти атакували Херсон саме тоді, коли в місті проходила евакуація цивільного населення, що потерпають від паводків, викликаних підривом греблі Каховської ГЕС. Внаслідок цього обстрілу постраждало 9 осіб, зокрема цивільні, рятувальники, поліцейські, лікар та волонтер.

– Ближче до вечора Росія знову обстріляла Херсон – в жінки діагностували легке поранення, їй надали необхідну допомогу, – повідомив очільник ОВА.

Цього разу через атаку окупантів по селу Дніпровське було поранено 5 осіб, яких госпіталізували.

– У Бериславі ворог скинув авіабомбу на житловий будинок – 55 річний чоловік отримав легкі поранення, а його дружина загинула на місці. Також поранено ще одного чоловіка, – заявив Прокудін.

Начальник Херсонської ОВА також заявив, що ситуація з підтопленням територій області стабілізується.

– Ситуація залишається складною, але потроху стабілізується. Зараз рівень води зберігається на відмітці 5 метрів 55 см. В порівнянні з ранком вода відійшла на 6 см. На правобережжі під водою опинилися 3426 будинків, – повідомив він.

Крім того, окупованій частині Херсонської області ситуація – критична.

– Люди рятують одне одного власними силами, а їм у спини стріляють окупанти-терористи, – заявив Прокудін.

Нагадаємо, протягом 8 червня у Херсонській області відбувалась евакуація цивільного населення, що постраждале внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, оскільки території Херсону та області затопило водою, що вийшла з Дніпра.

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Війна в Україні, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
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