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Валентина Летяк, редактор ленты

Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты изъяли у людей все плавсредства — Верещук

Верещук
Фото: УНИАН

Российские оккупанты на левом берегу Днепра бросили людей на произвол судьбы, не провели оповещение, не обеспечили эвакуацию и что хуже всего — не позволили международным организациям открыть гуманитарные коридоры для спасения людей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии ведущей Вікна-новин Яне Брензей.

— Люди спасаются сами…Накануне, собственно, спланированного россиянами подрыва Каховской ГЭС они изъяли у людей все плавсредства, то есть фактически обрекая их на возможные последствия, — подчеркнула она.

Верещук не знает, продолжаются ли сейчас переговоры международных организаций с россиянами отновительно спасения людей из зоны бедствия, однако точно известно, что ООН и Красный крест обращались, но им отказали.

Перехваты разговоров оккупантов, обнародованные СБУ, свидетельствуют о том, что Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) взорвала диверсионная группа российских войск.

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Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты изъяли у людей все плавсредства — Верещук

Ирина Верещук, Евакуація, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонская область
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