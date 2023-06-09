Перед підривом Каховської ГЕС окупанти вилучили у людей всі плавзасоби – Верещук
Російські окупанти на лівому березі Дніпра кинули людей напризволяще, не провели оповіщення, не забезпечили евакуацію і що найгірше – не дозволили міжнародним організаціям відкрити гуманітарні коридори для порятунку людей.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в коментарі ведучій Вікна-новин Яні Брензей.
– Люди рятуються самі…Напередодні, власне, спланованого росіянами підриву Каховської ГЕС вони вилучили у людей всі плавзасоби, тобто фактично прирікаючи їх на ймовірні наслідки, – наголосила вона.
Верещук не знає, чи наразі тривають переговори міжнародних організацій з росіянами щодо порятунку людей із зони лиха, проте точно відомо, що ООН і Червоний хрест зверталися, але їм відмовили.
Перехоплення розмов окупантів, оприлюднені СБУ, свідчать про те, що Каховську гідроелектростанцію (ГЕС) підірвала диверсійна група російських військ.