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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Перед підривом Каховської ГЕС окупанти вилучили у людей всі плавзасоби – Верещук

Верещук
Фото: УНІАН

Російські окупанти на лівому березі Дніпра кинули людей напризволяще, не провели оповіщення, не забезпечили евакуацію і що найгірше – не дозволили міжнародним організаціям відкрити гуманітарні коридори для порятунку людей.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в коментарі ведучій Вікна-новин Яні Брензей.

– Люди рятуються самі…Напередодні, власне, спланованого росіянами підриву Каховської ГЕС вони вилучили у людей всі плавзасоби, тобто фактично прирікаючи їх на ймовірні наслідки, – наголосила вона.

Верещук не знає, чи наразі тривають переговори міжнародних організацій з росіянами щодо порятунку людей із зони лиха, проте точно відомо, що ООН і Червоний хрест зверталися, але їм відмовили.

Перехоплення розмов окупантів, оприлюднені СБУ, свідчать про те, що Каховську гідроелектростанцію (ГЕС) підірвала диверсійна група російських військ.

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Ірина Верещук, Евакуація, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонська область
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