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Илья Нежигай, редактор ленты

В ответ на критику Зеленского в ООН заявили, что не занимаются физическим спасением людей

ООН
Фото: Depositphotos

Организация Объединенных Наций не занимается физическим спасением людей.

Это признал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

Комментируя критику со стороны президента Владимира Зеленского относительно недостаточного привлечения ООН и Международного комитета Красного Креста к преодолению последствий подрыва Каховской ГЭС, Дюжаррик сказал, что миссия Организации находится в Украине “с начала конфликта”.

— Насколько мне известно, мы не участвуем в физическом спасении, поскольку у нас нет таких возможностей и оборудования, которые позволяют делать это в массовом масштабе. Судя по тому, что я видел, этим занимаются в основном военные, полиция и другие экстренные службы, — сказал он.

По его словам, ООН оказывает разнообразную гуманитарную помощь пострадавшим.

Дюжаррик говорит, что ООН участвует в “оказании помощи людям в перемещении в более безопасные районы, доступе к чистой воде и продовольствию и получении денежной помощи для удовлетворения их неотложных потребностей”.

Он напомнил, что Всемирная продовольственная программа уже доставила готовые к употреблению продукты питания для 18 тыс. человек, пострадавших от наводнения после эвакуации в части Херсонской и Николаевской областей, которые не подверглись значительным подтоплениям.

Спикер генсека также упомянул и о Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), который организовал поставки воды автотранспортом, доставив более 100 тыс. бутылок питьевой воды, а также таблетки для очистки и канистры в пострадавшие населенные пункты.

— Более 30 гуманитарных организаций присутствуют на железнодорожных и автобусных станциях и в транзитных центрах, чтобы поддержать людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. Это касается женщин с детьми, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, что является особенно сложной задачей в этих обстоятельствах, — пояснил он.

Партнеры по всей Украине предлагают медицинскую и психосоциальную поддержку людям в пути и эвакуированным, которые прибывают в Николаев, Одессу и другие города, сказал он.

— С первой минуты, как только это произошло, мы сосредоточены на том, чтобы вместе с нашими партнерами по гуманитарной деятельности доставить как можно больше гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, — сказал Дюжаррик.

В то же время в ООН “крайне обеспокоены тяжелым положением гражданских лиц, оказавшихся в районах, находящихся под контролем российских военных”, подчеркнул представитель генсека ООН.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Каховська ГЕС, Николаевская область, ООН, Херсонская область
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