ГУР о передаче Россией пленных украинцев в Венгрию: это российская ИПСО

В Главном управлении разведки не имеют информации, которая бы подтвердила передачу Россией украинских военнопленных Венгрии.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, эта история прежде всего является российской информационно-психологической операцией.

— У нас была информация, еще заранее, что готовится информационно-психологическая операция, относительно тематики пленных, в частности, для отбеливания РПЦ на территории Европы. Ну и собственно, используется для этого совершенно разные инструменты, — сказал он.

Представитель ГУР добавил, что украинское Министерство иностранных дел и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сейчас занимается этим вопросом, а официальному Будапешту были предоставлены ответы на запросы со стороны Украины.

— Прежде всего по состоянию на сейчас у нас не было информации о том, что факт состоялся, что пленные уже находятся на территории этой страны и на свободе, — сказал Юсов.

Андрей Юсов считает, что часть украинцев, о которых идет речь, все же окажутся на свободе.

— Тема очень чувствительная, и здесь любое слово может повлиять на результат, — сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что международное право четко регулирует ответственность сторон за содержание военнопленных. И как Украина, так и Россия, имеют соответствующие органы, которым это занимается.

— … Но сообщения мы видим на сайте других организаций, — сказал он, говоря о РПЦ.

Накануне появились сообщения, что Россия тайком передала Венгрии 11 украинских военнопленных венгерского происхождения, когда же официальный Киев об этом никто не сообщил о договоренностях Москвы и Будапешта.

Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенного Венгрии и призвало предоставить детали об указанных украинцах, чтобы к ним был предоставлен доступ украинского консула.

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