ГУР про передачу Росією полонених українців до Угорщини: це російське ІПСО

У Головному управлінні розвідки не мають інформації, яка б підтвердила передачу Росією українських військовополонених Угорщині.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, ця історія насамперед є російською інформаційно-психологічною операцією.

– У нас була інформація, ще заздалегідь, що готується інформаційно-психологічна операція, стосовно тематики полонених, зокрема, для відбілювання РПЦ на території Європи. Ну і власне, використовується для цього абсолютно різні інструменти, – сказав він.

Представник ГУР додав, що українське Міністерство закордонних справ та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наразі займається цим питанням, а офіційному Будапешту були надані відповіді запити з боку України.

– Насамперед станом на зараз у нас не було інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже перебувають на території цієї країни й на свободі, – сказав Юсов.

Андрій Юсов вважає, що частина українців, про яких ідеться, все ж опиняться на свободі.

– Тема дуже чутлива, і тут будь-яке слово може вплинути на результат, – сказав він.

Представник ГУР наголосив, що міжнародне право чітко регулює відповідальність сторін за утримання військовополонених. І як Україна, так і Росія, мають відповідні органи, яким це займається.

– … Але повідомлення ми бачимо на сайті інших організацій, – сказав він, говорячи про РПЦ.

Напередодні з’явились повідомлення, що Росія потайки передала Угорщині 11 українських військовополонених угорського походження, коли ж офіційний Київ про це ніхто не сповістив про домовленості Москви та Будапешта.

Через це Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного Угорщини та закликало надати деталі про зазначених українців, аби до них був наданий доступ українського консула.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.