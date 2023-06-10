Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ

В Венгрии готовят провокацию – так называемую пресс-конференцию с украинскими военнопленными, которых тайком передала РФ без согласования с Украиной.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники, близкие к украинским спецслужбам.

На этой пресс-конференции военнопленные должны раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ (Русскую православную церковь), которая якобы способствовала их перемещению в Венгрию.

– На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизировали, в каких плохих условиях они воевали, какое хорошее венгерское правительство и РПЦ и т.д., — отметил один из собеседников издания.

Публичное выступление украинцев с подобными заявлениями было обязательным условием для их вывоза с территории РФ.

– Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России, — объяснил источник.

По словам собеседника издания, Венгрия скрывает от Украины местонахождение военнопленных, с ними нет связи.

Эти люди находятся под вооруженной охраной и не могут свободно передвигаться или вернуться в Украину.

На днях появилась информация, что РФ тайно передала Венгрии 11 украинских военнопленных венгерского происхождения. При этом Украина не была уведомлена о таких договоренностях между венгерской и российской сторонами.

В связи с этим 9 июня Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенного Венгрии. В МИД призвали предоставить подробную информацию об этих украинцах и обеспечить к ним доступ украинского консула.

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