Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Світ
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ

Угорщина
Фото: Unsplash

В Венгрии готовят провокацию – так называемую пресс-конференцию с украинскими военнопленными, которых тайком передала РФ без согласования с Украиной.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники, близкие к украинским спецслужбам.

На этой пресс-конференции военнопленные должны раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ (Русскую православную церковь), которая якобы способствовала их перемещению в Венгрию.

– На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизировали, в каких плохих условиях они воевали, какое хорошее венгерское правительство и РПЦ и т.д., — отметил один из собеседников издания.

Публичное выступление украинцев с подобными заявлениями было обязательным условием для их вывоза с территории РФ.

– Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России, — объяснил источник.

По словам собеседника издания, Венгрия скрывает от Украины местонахождение военнопленных, с ними нет связи.

Эти люди находятся под вооруженной охраной и не могут свободно передвигаться или вернуться в Украину.

На днях появилась информация, что РФ тайно передала Венгрии 11 украинских военнопленных венгерского происхождения. При этом Украина не была уведомлена о таких договоренностях между венгерской и российской сторонами.

В связи с этим 9 июня Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенного Венгрии. В МИД призвали предоставить подробную информацию об этих украинцах и обеспечить к ним доступ украинского консула.

Читайте также
Карта Украины без Крыма: МИД призвал Венгрию прекратить провокации
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ

Источник: РБК-Украина
військовослужбовці, провокация, Російська агресія, Венгрия, Украина-Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это прямая ответственность России: Трюдо о разрушении Каховской ГЭС
Джастін Трюдо
Рада поддержала увеличение отпусков для военных до 40 дней
Українські військові, війна в Україні, військовослужбовці
Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС
Володимир Зеленський
Только себя эвакуировали: оккупант рассказал о затоплении позиций после подрыва Каховской ГЭС
Підрив Каховської ГЕС
Литва проверит причастность Беларуси к депортации украинских детей
дитина
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Работа для переселенцев: как найти, научиться и устроиться
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь