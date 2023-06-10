Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Днепропетровщине раздались взрывы: работает ПВО
Поздно ночью в Днепропетровской области раздались взрывы. Сообщается о работе ПВО в регионе.
Об этом информируют в Telegram-пабликах.
Ждем официальную информацию.
Ранее сообщалось об угрозе шахедов в области, а также в Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 июня в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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