Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Дніпропетровщині пролунали вибухи: працює ППО
Пізно вночі у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО у регіоні.
Про це інформують у Telegram-пабліках.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Раніше повідомлялось про загрозу шахедів в області, а також у Полтавщині, Кіровоградщині та Харківщині.
Нагадаємо, що у ніч із 9 на 10 червня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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