На Дніпропетровщині пролунали вибухи: працює ППО

Пізно вночі у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО у регіоні.

Про це інформують у Telegram-пабліках.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Раніше повідомлялось про загрозу шахедів в області, а також у Полтавщині, Кіровоградщині та Харківщині.

Нагадаємо, що у ніч із 9 на 10 червня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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