Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что российские террористы подпитываются слабостью мира, но Украина в состоянии это преодолеть.

— Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим равнодушием — оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем, — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что по состоянию на вечер 10 июня из Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тыс. человек. Впрочем, это данные с территорий, которые контролирует Украина.

— На оккупированной территории лишь на некоторых участках удается помочь людям: российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было как можно больше. Российские обстрелы продолжаются — и даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах — не ради пропаганды, а ради людей — Россия не оказывает. За все это должна быть отдельная, справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства, — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что международные организации должны работать на оккупированных территориях, а украинская власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим людям.

Читайте также
В Украине проходят контрнаступательные действия, все командиры настроены позитивно – Зеленский
Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, Каховська ГЕС, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это прямая ответственность России: Трюдо о разрушении Каховской ГЭС
Джастін Трюдо
Только себя эвакуировали: оккупант рассказал о затоплении позиций после подрыва Каховской ГЭС
Підрив Каховської ГЕС
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Угорщина
Украина получит от Британии £16 млн для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС
Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС
Литва проверит причастность Беларуси к депортации украинских детей
дитина
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Работа для переселенцев: как найти, научиться и устроиться
Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь