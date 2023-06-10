Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС
На некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что российские террористы подпитываются слабостью мира, но Украина в состоянии это преодолеть.
— Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим равнодушием — оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем, — сказал Зеленский.
Президент сообщил, что по состоянию на вечер 10 июня из Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тыс. человек. Впрочем, это данные с территорий, которые контролирует Украина.
— На оккупированной территории лишь на некоторых участках удается помочь людям: российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было как можно больше. Российские обстрелы продолжаются — и даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах — не ради пропаганды, а ради людей — Россия не оказывает. За все это должна быть отдельная, справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства, — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что международные организации должны работать на оккупированных территориях, а украинская власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим людям.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова