Позорное равнодушие: Зеленский раскритиковал реакцию международных организаций на подрыв ГЭС

На некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что российские террористы подпитываются слабостью мира, но Украина в состоянии это преодолеть.

— Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим равнодушием — оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем, — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что по состоянию на вечер 10 июня из Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тыс. человек. Впрочем, это данные с территорий, которые контролирует Украина.

— На оккупированной территории лишь на некоторых участках удается помочь людям: российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было как можно больше. Российские обстрелы продолжаются — и даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах — не ради пропаганды, а ради людей — Россия не оказывает. За все это должна быть отдельная, справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства, — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что международные организации должны работать на оккупированных территориях, а украинская власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим людям.

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