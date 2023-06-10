Только себя эвакуировали: оккупант рассказал о затоплении позиций после подрыва Каховской ГЭС

Российский военный рассказал о затоплении позиций после подрыва Каховской ГЭС и признал, что солдаты отбирали лодки у местного населения.

Перехваченный телефонный разговор оккупанта, который на момент теракта находился на юге Украины, обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

Солдат РФ сказал, что участвовал в эвакуации военных и оружия. Однако никакой помощи местному населению россияне не оказали.

— Мы только себя эвакуировали. Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Поэтому мы вещи не собирали. Потом уже как сильно прижало, быстро-быстро все всё спасайте. Вода вообще моментально подошла. Лодки по домам ходили искали. Нашли, спаслись, — сказал оккупант.

Единственное, о чем жалеет захватчик, это то, что не удалось спасти свои личные вещи.

Ранее в разведке, проанализировав заявления блогера-коллаборанта Александра Талипова, пришли к выводу, что оккупанты знали о подготовке теракта на Каховской ГЭС и заблаговременно объявили эвакуацию. Это может стать дополнительным доказательством в трибунале.

Источник : ГУР

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