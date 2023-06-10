Тільки себе евакуювали: окупант розповів про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС
Російський військовий розповів про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС та визнав, що солдати відбирали човни у місцевого населення.
Перехоплену телефонну розмову окупанта, який на момент теракту перебував на півдні України, оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.
Солдат РФ сказав, що брав участь в евакуації військових та зброї. Однак жодної допомоги місцевому населенню росіяни не надали.
– Ми тільки себе евакуювали. Взагалі сказали, що вода не підніметься сильно. Тому ми речі не збирали. Потім вже як сильно притисло, швидко-швидко всі все рятуйте. Вода взагалі моментально підійшла. Човни по домівках ходили шукали. Знайшли, врятувалися, – сказав окупант.
Єдине, про що шкодує загарбник, це те, що не вдалося врятувати свої особисті речі.
Раніше у розвідці, проаналізувавши заяви блогера-колаборанта Олександра Таліпова, дійшли висновку, що окупанти знали про підготовку теракту на Каховській ГЕС та завчасно оголосили евакуацію. Це може стати додатковим доказом у трибуналі.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова