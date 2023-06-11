Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черном море резко снизилась соленость воды.

Об этом сообщает Штаб ликвидации последствий подрыва ГЭС и Госэкоинспекция.

Отмечается, что эксперты отобрали пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 станции Большого фонтана.

По результатам лабораторных исследований, выявлены следующие превышения:

В Новой Дофиновке: взвешенные вещества — в 1,6 раза, железо общее — в 9 раз, соленость ниже нормы в 2,7 раза.

На Ланжероне: железо общее — в 5,2 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза.

На 16 станции Большого фонтана: взвешенные вещества — в 1,1 раза, железо общее — в 3,4 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза.

Ранее сообщалось, что из-за разрушения Каховского водохранилища на побережье Одесской области течением продолжает вымывать различный мусор. В море дрейфуют фрагменты домов, мебель, бытовая техника, автомобили.

Напомним, по данным украинской разведки, 6 июня около 02:30 российские оккупационные войска взорвали плотину Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.

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