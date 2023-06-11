Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черном море резко снизилась соленость воды.
Об этом сообщает Штаб ликвидации последствий подрыва ГЭС и Госэкоинспекция.
Отмечается, что эксперты отобрали пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 станции Большого фонтана.
По результатам лабораторных исследований, выявлены следующие превышения:
В Новой Дофиновке: взвешенные вещества — в 1,6 раза, железо общее — в 9 раз, соленость ниже нормы в 2,7 раза.
На Ланжероне: железо общее — в 5,2 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза.
На 16 станции Большого фонтана: взвешенные вещества — в 1,1 раза, железо общее — в 3,4 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза.
Ранее сообщалось, что из-за разрушения Каховского водохранилища на побережье Одесской области течением продолжает вымывать различный мусор. В море дрейфуют фрагменты домов, мебель, бытовая техника, автомобили.
Напомним, по данным украинской разведки, 6 июня около 02:30 российские оккупационные войска взорвали плотину Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова