Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился

пляж, Одеса, Чорне море
Фото: Pixabay

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черном море резко снизилась соленость воды.

Об этом сообщает Штаб ликвидации последствий подрыва ГЭС и Госэкоинспекция.

Отмечается, что эксперты отобрали пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 станции Большого фонтана.

Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился

По результатам лабораторных исследований, выявлены следующие превышения:

В Новой Дофиновке: взвешенные вещества — в 1,6 раза, железо общее — в 9 раз, соленость ниже нормы в 2,7 раза.

На Ланжероне: железо общее — в 5,2 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза.

На 16 станции Большого фонтана: взвешенные вещества — в 1,1 раза, железо общее — в 3,4 раза, соленость ниже нормы в 2,9 раза.

Ранее сообщалось, что из-за разрушения Каховского водохранилища на побережье Одесской области течением продолжает вымывать различный мусор. В море дрейфуют фрагменты домов, мебель, бытовая техника, автомобили.

Напомним, по данным украинской разведки, 6 июня около 02:30 российские оккупационные войска взорвали плотину Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.

Читайте также
За сутки уровень Каховского водохранилища вблизи Никополя упал на метр — Укргидроэнерго
Херсон - затоплення міста

Война в Украине, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупанты в Крыму не знают, как решить проблемы с водоснабжением — ЦНС
Крим Азовське море
Склады оккупантов смыло водой: в мусоре, прибивающем к берегам, могут быть мины
Сміття, уламки та міни в морі
Оккупанты перебрасывают военных из Херсонской области под Бахмут и Запорожье — Маляр
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
В Херсонской области вода понемногу отступает, 32 деоккупированных населенных пункта — подтоплены
Херсон
Шторм не мешает: в Черном море курсирует фрегат РФ с восемью Калибрами
Запуск ракет типу Калібр із моря
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Работа для переселенцев: как найти, научиться и устроиться
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
Последствия подрыва Каховской ГЭС: уровень солености воды в Черном море резко снизился
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь