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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

До последнего не верилось: история пограничника, которого обменяли в день рождения

обмін полоненими
Фото: Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины опубликовала щемящую историю из уст пограничника, который вернулся из российского плена в свой день рождения.

По его словам, он и побратимы до последнего не верили в реальность событий, пока не сели в автобус.

— Сидели с завязанными глазами, думали, а если что-то пойдет не так? Если сейчас сорвется обмен или еще что-то и поедем обратно? — делится воспоминаниями мужчина.

Пограничник говорит, что день обмена пришелся на его день рождения, поэтому он верил глубоко в душе, что сможет вернуться из плена домой. Он вспомнил, что тогда подумал, что это может быть лучшим для него подарком.

Когда понял, что они на свободной территории Украины, то эмоции переполняли.

— Это не передать. Особенно когда ехали с границы. Дети с флагами, встречают. Слезы наворачивались. Я отворачивался, плакал… Не передать эти эмоции, их надо почувствовать. На словах это тяжело, — рассказал он.

По словам пограничника, в российском плену ему было хуже всего с моральной стороны.

— Мне непонятно, откуда такая агрессия и жестокость, потому что мы украинцы? Получается, так? Потому что мы украинцы, нас они ненавидят. Земля круглая, ты же не знаешь, что с тобой произойдет. Взять хотя бы тех пленных, над которыми они издеваются. Ты так же можешь попасть в плен, — говорит украинский защитник.

11 июня в результате очередного обмена военнопленными домой удалось вернуть еще 95 украинских защитников. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров.

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До последнего не верилось: история пограничника, которого обменяли в день рождения

Источник: Госпогранслужба
Война в Украине, Госпогранслужба, Обмін полоненими
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