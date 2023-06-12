До останнього не вірилося: історія прикордонника, якого обміняли у день народження

Державна прикордонна служба України опублікувала щемливу історію з уст прикордонника, який повернуся з російського полону у свій день народження.

За його словами, він та побратими до останнього не вірили в реальність подій, поки не сіли в автобус.

— Сиділи із зав’язаними очима, думали, а якщо щось піде не так? Якщо зараз зірветься обмін чи ще щось та поїдемо назад? – ділиться спогадами чоловік.

Прикордонник каже, що день обміну припав на його день народження, тому він вірив глибоко в душі, що зможе повернутися з полону додому. Він пригадав, що тоді подумав, що це може бути найліпшим для нього подарунком.

Коли зрозумів, що вони на вільній території України, то емоції переповнювали.

— Це не передати. Особливо коли їхали з кордону. Діти з прапорами, зустрічають. Сльози наверталися. Я відвертався, плакав… Не передати ці емоції, їх треба відчути. На словах це тяжко, – розповів він.

За словами прикордонника, у російському полоні йому було найгірше з морального боку.

— Мені незрозуміло, звідки така агресія та жорстокість, тому що ми українці? Виходить, так? Тому що ми українці, нас вони ненавидять. Земля кругла, ти ж не знаєш, що з тобою станеться. Взяти хоча б тих полонених, з яких вони знущаються. Ти так само можеш потрапити в полон, – каже український захисник.

11 червня в результаті чергового обміну військовополоненими додому вдалося повернути ще 95 українських захисників. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Джерело : Держприкордонслужба

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