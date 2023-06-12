Хотел обманом вернуть изъятые средства. ГБР сообщило новое подозрение “бриллиантовому прокурору”

О подозрении сообщили бывшему первому заместителю начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры, который пытался обманом вернуть изъятые у него в ходе обыска более 350 тысяч долларов.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Указано, что в 2015 году его с сообщником разоблачили на взяточничестве в особо крупных размерах. Во время обысков были изъяты крупные суммы денег в разных валютах, а у его “коллеги” нашли 102 бриллианта.

— Чтобы вернуть изъятое, в то время еще действующий прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему задним числом фиктивный заем на 350 тысяч долларов. На основании поддельного документа милиционер подал в Генпрокуратуру заявление о возвращении ему денег и получил отказ, — говорится в сообщении.

В июле 2022 года, воспользовавшись ситуацией в Украине, экс-прокурор попытался обратиться в суд с теми же документами, но заявление осталось без рассмотрения.

Получив сообщение суда о таком обращении, ГБР провело экспертизу и пришло к выводу, что документ, датированный 15 мая 2015 года, на самом деле был выполнен в период 13-20 июля 2015 года (то есть еще до обысков).

Таким образом, экс-заместитель подозревается в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины (в редакции по состоянию на 22.07.2015), а также в представлении заведомо поддельных доказательств, совершенном из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Источник : ГБР

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